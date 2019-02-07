Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Basın Mensuplarına Açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Basın Mensuplarına Açıklama

1 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Kartal, İstanbul Valisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valisi'nin "İletişim Kurduk" Dediği Havva, 19 Saat Sonra Kurtarıldı Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 19 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti

Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz Erhan Çelik'in Kaleme Aldığı 'Karanlık Çarşamba' Raflardaki Yerini Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:59:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Basın Mensuplarına Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]