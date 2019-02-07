İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Basın Mensuplarına Açıklama
1 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Kartal
'da çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:00 Kaynak: AA
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