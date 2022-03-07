İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı

07.03.2022 17:12
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kar yağışı uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kar yağışı uyarısında bulundu. Yerlikaya, "9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur. Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, "Kıymetli hemşehrilerim Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur. Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Ali Yerlikaya, İstanbul, Medya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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