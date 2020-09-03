İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan korona virüs uyarısı - Son Dakika

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada korona virüs için uyarılarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Allah rızası için dışarı çıkmayın. Başka ne söyleyebilirim" sözleriyle vatandaşlara seslendi.

İçişleri Bakanlığı ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğinde yapılması planlanan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Yapımı devam eden millet bahçesinin yanında gerçekleştirilen temel atma törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, emniyet görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşmasında, "Böyle güzel, mübarek bir millet bahçesine nazır, muazzam bir emniyet müdürlüğü. Altında da Şehit Bülent Üstün polis merkezimizde burada hizmet verecek. Allah açılışını yapmayı, Zeytinburnumuza kazandırmayı da nasip etsin. Arsasını ve su basman bodrum seviyesinde yapımını Ömer Başkan yapacak. Kaynağı Süleyman bakanımız verecek. İnşallah bir başlangıcı yarıda bırakmayacağız. Ek bir protokol yapacağız. Kıymetli belediye başkanımızın başlatmış olduğu inşaatın kaynağı, bakiyesi bizden geri kalan da Ömer başkanımızdan olarak bu hizmeti Zeytinburnumuza kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Korona virüs ile ilgili önümüzdeki aylar için uyarıda bulunan Vali Yerlikaya, "Eylül ayındayız. Ekim ve Kasım ayında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Okulların açılışıyla ilgili, memleketlerine giden İstanbullu hemşerilerimizin artık dönüş trendinin başlaması, 10 milyon 700 bin günlük 3 tür İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım rakamları 400 bine düşmüştü. Tekrar bu rakam 500 bine tırmanmaya başlarken biz temizlik maske mesafeye dikkat etmeliyiz. Sağlık bakanımızın mülakatta söylediği şeyi söyleyeyim. Hepimizin bildiği, gözümüzün önünden ayrılmayan bir nasihat. Eğer maske ve mesafeyi gerçekten kurallara uygun yaparsak, solunum yollarından bulaşma riskini yüzde 90 önlemiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Allah rızası için dışarı çıkmayın. Başka ne söyleyebilirim"

Vatandaşlardan isteğini dile getiren Vali Yerlikaya, "Allah rızası için dışarı çıkmayın. Başka ne söyleyebilirim. İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Bile bile pozitif olduğunu bilen bir kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan daha büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Pozitif olduğunu biliyor. Tüm dünyanın bununla uğraştığını, bir kardeşimizin daha olmaması noktasında tedbirler aldığımızı, çaba sarf ettiğimizi, kaynak harcadığımızı biliyor. Buna rağmen dışarı çıkıyorsa şunu söylemek istiyorum; 'Şehirle nasıl helalleşeceksin? Bu kul hakkını nasıl ödeyeceksin?' Bunu biz söylüyoruz. Hem idari işlem yapıyoruz. Savcılığa da suç duyurusunda bulunuyoruz. Yeter artık" dedi.

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Göreve gelmeden önce 'Zeytinburnu daha güvenli bir yer olacak, kadınlarımız çocuklarımız gönül rahatlığıyla Zeytinburnu sokaklarında dolaşacak' demiştik. Bunu başarmak için ilçe emniyet müdürlüğümüz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz. İlçe emniyet müdürlüğümüze 6 binek araç, 5 motosiklet tahsis ettik. Ayrıca bütün emniyet araçlarına sınırsız yakıt desteğimiz sürüyor. Göreve başladıktan sonra Zeytinburnu'nda bütün parklarımızı 13 noktada 110 yeni kamerayla donattık. Bundan sonra da her yıl ilçe emniyet müdürlüğümüzün tespitleri doğrultusunda kent güvenliği yönetim sistemine yeni kameralar eklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Temeli atılan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası hakkında konuşan Başkan Arısoy, "Bu binanın yapımında payımız olduğu için rengarenk bir imparatorluk bahçesi olarak gördüğüm Zeytinburnu'na hizmet edebildiğim Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Bu bahçenin köklü kültürünü, geleneğini yaşatmak bizim için bütün vazifelerin üstünde. İnşallah elbirliğiyle, gönül birliğiyle daha güzel, daha güvenli bir geleceği kurmak istiyoruz. Zeytinburnu İlçe Müdürlüğümüzün yeni binası şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

(İHA)