İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Medipol Başakşehir'e ziyaret Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Medipol Başakşehir'e ziyaret Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'i ziyaret etti ve bu akşam gerçekleştirilecek şampiyonluk kutlamaları öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Medipol Başakşehir'e ziyaret Açıklaması, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'i ziyaret etti ve bu akşam gerçekleştirilecek şampiyonluk kutlamaları öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Ziyarette Vali Yerlikaya'nın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Hasan Basri Velioğlu ve beraberlerindeki heyet de hazır bulundu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler, Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyete stadı gezdirdi ve şampiyonluk kutlamaları öncesinde alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Ali Yerlikaya inceleme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonluk kutlamalarında 3 bin 500 davetlinin, sosyal mesafe kurallarına ve tedbirlere uyarak yer alabileceğini belirtti.

Medipol Başakşehir'i şampiyonluğu nedeniyle kutlayan Vali Yerlikaya "Kulübü tebrik ediyoruz, gerçekten son 6 yıl içerisinde çok takdire şayan bir performans gösterdiler. Düşünün bu yıl ligin şampiyonu ama geriye dönük 5 yıla da baktığımızda iki kere dördüncü, iki kere ikinci, bir kere üçüncü oldu. Aslında şampiyonluğun tesadüf olmadığını gösterdiler. Ben bu şehrin valisi olarak Göksel Başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Teknik direktörlerini, hocanın yardımcılarını, futbolcu arkadaşları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kış yaz, gece-gündüz demeden her türlü sonuçta takımlarının yanında yüreklerini ortaya koyarak yer alan, desteklerini esirgemeyen Başakşehir Spor Kulübü'nün taraftarlarını da tebrik ediyorum. Şampiyonlukları hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kulübün, şampiyonluk kutlamaları için gerekli tedbirleri aldığını yakından gördüklerini anlatan Yerlikaya şöyle konuştu:

"Kupanın takdimi ve başarının kutlanmasıyla ilgili önemli hazırlıklar yapılmış. Salgınla mücadele mart başından bu yana devam ediyor. Beşinci ayın sonuna yaklaşıyoruz. 17 bin 300 kişilik bu güzel stadımızda 3 bin 500 davetli yer alacak. İki koltuk arasında üç koltuk boş bırakılmış. Boş koltuklarda sticklar bulunuyor. Sosyal mesafeye harfiyen uyulmuş. Sağlık İl Müdürü Vekilimiz burada, Spor İl Müdürümüz burada, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımızla beraber, stadın her yerini Göksel Başkanımız gezdirdi. Aynı zamanda akşamki kutlamalarla ilgili alınan sağlık tedbirlerini de anlattı. Yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir hazırlık olmuş. Başakşehir Spor Kulübü'nün işlerini ciddi alması, bu işi bilimsel ve istişare ile götürmeleri, aynı şekilde kutlama ve kupa heyecanını da en güzel şekilde sağlık tedbirleriyle yapacaklarına biz kani olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. İstanbulumuzun bu güzide kulübünün bu kısa süre içerisinde ard arda gelen başarılarının tesadüfü olmadığının tekrar altını çizmek istiyorum. Sahanın ortasına bir slogan yazmışlar, 'Türkiye'nin yeni şampiyonu' diye. Ben de 2019-2020 Türkiye Futbol Ligi'nin şampiyonunu tebrik ediyorum. Göksel Başkanımızın da başarılarının devamını diliyorum."

Göksel Gümüşdağ: "Önlemleri maksimum seviyede aldık"

Ali Yerlikaya'nın ardından konuşan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Göksel Gümüşdağ da şunları söyledi:

"Sayın Valim öncelikle yoğun programınıza rağmen bu ziyaretten dolayı, sizin şahsınızda İl Emniyet Müdürümüze, Jandarma Komutanımıza ve diğer heyetinize teşekkür ediyorum. Ben de pandeminin en büyük acısını yaşayan biri olarak, ben de biliyorsunuz bu hastalığı derinden yaşadım, elimizden geldiği kadar önlemleri maksimum seviyede aldık. Stadın neredeyse 6'da 1'i stada davetli olarak giriş yapacak. Onlar da sosyal mesafelere uyumlu olacak. Buna dikkat ederek bu sevinç gösterisini ve bu mutluluğu müsadenizle paylaşmak istiyoruz. Buraya geldiğiniz ve ziyaretinizden dolayı, özellikle yaptığımız çalışmaları görme nezaketinde bulunduğunuz için de şahsınıza ve heyetinize çok teşekkür ediyoruz. Bu oyuna heyecan katan tüm rakiplerimize de teşekkür ediyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 12:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Medipol Başakşehir'e ziyaret Açıklaması - Son Dakika
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