İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saatlerine ilişkin açıklama - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saatlerine ilişkin açıklama
01.12.2020 13:19
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mesai saatlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mesai saatlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri çalar saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Uyarı işareti özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
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