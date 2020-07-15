İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN MEVLİT SONRASI AÇIKLAMA - Son Dakika

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN MEVLİT SONRASI AÇIKLAMA

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Sultanahmet Camii'nde gerçekleştirilen mevlit programının bitiminde açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Sultanahmet Camii'nde gerçekleştirilen mevlit programının bitiminde açıklamalarda bulundu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele günü Mevlit programı Sultanahmet Camii'nde gerçekleştirildi. Mevlite katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mevlit sonrasında 15 Temmuz gazileri ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Ali Yerlikaya, "15 Temmuz, biz 251 şehidimizi, 251 hatim ile ruhlarını şad etsin diye bir araya geldik. Cenab-ı Allah okunan hatimleri kabul buyursun. Gazilerimiz ile beraber şehitlerimizi andık. Ruhları şad olsun. Tabi dördüncü seneyi devriyesi. Biz 15 Temmuz gecesini, ihanet gecesini hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Cumhurbaşkanımız tarihi bir çağrısı vardı. 'Ben iradesinin hiçbir güç tanımıyorum' diyerek meydanlara milletini çağırdı. Milletimiz bu sese yürekten ses verdi. Demokrasiye sahip çıktı. Devletine, vatanına, bayrağına sahip çıktı. Kahraman ordumuz içerisine sızan hainlere geçit vermedi. Allah bize öyle bir gece daha yaşatmasın. Her fırsatta, her zaman şehitlerimiz hayırla yad ediyoruz. Onların şefaatleri bizim üzerimizde olsun diyoruz" dedi

"2 bin 731 gazimizden de Allah razı olsun diyorum" diyen Vali Yerlikaya, "Onları yürekten seviyoruz. Her fırsatta onlar ile iftaar ediyoruz. Her zaman. Bugün onlarla beraber, şehit kardeşlerini andık. Sultanahmet'te güzel ortamda. Dolayısıyla gün boyunca da 15 Temmuz ile ilgili bütün kurumlarımız STK'larımız, derneklerimiz, yerel yönetimlerimiz bugünün hürmetine uygun programlar düzenliyorlar. Bütün şehrimizde gücü nispetinde onlar katılıyor. Allah bizi tekrar böyle bir gece yaşatmasın" diye konuştu.

İstanbul Valisi, Sultanahmet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN MEVLİT SONRASI AÇIKLAMA - Son Dakika
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