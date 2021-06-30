İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın başlayan normalleşme dönemine ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, kamuda mesai saatlerinin normale döneceğini söyledi.

Vali Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:

"Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30/ 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır. "