İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 141 bin 116 vatandaşın çağrısına yanıt verildiğini, 126 bin 349 vatandaşın da temel ihtiyac¸ları yanında, banka ve digˆer kurum hizmetlerinin kars¸ılandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, I·c¸is¸leri Bakanlıgˆınca 65 yas¸ ve u¨stu¨ ile kronik hastalıgˆı bulunan vatandas¸ların evlerinden dıs¸arı c¸ıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtiyac¸larını kars¸ılamak u¨zere il ve ilc¸elerde faaliyete gec¸en Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Yerlikaya, öncelikli risk grubundaki vatandas¸ların 112, 155 ve 156 c¸agˆrı merkezlerine yaptıkları bu¨tu¨n bas¸vuruların, 39 ilc¸edeki Vefa I·letis¸im Merkezlerine yönlendirildiğini, ilçelerin Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polis, jandarma, zabıta, AFAD, Kızılay ve go¨nu¨llu¨ sivil toplum kurulus¸ c¸alıs¸anları tarafından vatandas¸ların talep ve ihtiyac¸larının ivedilikle karşılandığını vurguladı.

126 bin 349 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı

Uygulamanın hayata geçmesinin ardından bugüne kadar yapılan çalışmaların istatistiki bilgilerini paylaşan Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uygulamanın bas¸ladıgˆı 22 Mart Pazar gu¨nu¨ saat 13.00'ten, bugu¨n saat 09.00'a kadar 'Vefa' c¸alıs¸maları kapsamında I·stanbul genelinde toplamda 141 bin 116 vatandas¸ımızın c¸agˆrısına cevap verildi. 126 bin 349 vatandaşımızın temel ihtiyac¸ları yanında, banka ve digˆer kurum hizmetleri kars¸ılandı. Bilgi edinmek amacıyla c¸agˆrı merkezlerimizi arayan 14 bin 767 vatandas¸ımıza da gerekli bilgilendirmeler yapıldı."

Çalışmaların en güzel şekilde gerçekleşmesi için tüm destekçilerin ve İstanbulluların çok değerli bir dayanışma ve yardımlaşma sergilediğini aktaran Yerlikaya, "Vefa c¸alıs¸malarında go¨rev alan bu¨tu¨n kurum ve kurulus¸larımızın yo¨neticileri ve c¸alıs¸anlarına kıymetli bu¨yu¨klerimiz ve I·stanbullular adına tes¸ekku¨r ediyoruz. Evlerinde kalan kıymetli bu¨yu¨klerimize ve alınan tedbir ve c¸alıs¸malarımıza destek olan bu¨tu¨n I·stanbullulara ayrıca tes¸ekku¨r ediyorum." ifadelerini kullandı.