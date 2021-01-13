İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağmur paylaşımı - Son Dakika

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağmur paylaşımı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken çektiği bir yağmur videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, seni çok özledik" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken çektiği bir yağmur videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaşımına, Seni çok özledik. Her bir damlan için şükürler olsun" ifadelerini kullandı.