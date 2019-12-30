İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluların yeni yılını kutlayarak, "Yeni bir yıla giriyor, 2020'yi yeni umutlarla karşılıyoruz.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı Açıklaması, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluların yeni yılını kutlayarak, "Yeni bir yıla giriyor, 2020'yi yeni umutlarla karşılıyoruz. En büyük gücümüz, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Gönül bağlarımızın, 2020'de daha da güçlenmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Vali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin mücadelesiyle, ilkeleriyle, umutlarıyla var olan bir ülke olduğunu belirterek, yeni yılın, umutları güçlendirecek yepyeni bir adım olduğunu aktardı.

İlham kaynağı ve medeniyetin baş şehrinin İstanbul olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Değerli kardeşlerim, 2019, insanlığın çetin sınavlardan geçtiği bir yıl oldu. Sorunların üstesinden kararlı mücadelemiz, ilkeli duruşumuz ve birlikten aldığımız güçle geldik. Yeni bir yıla giriyor, 2020'yi yeni umutlarla karşılıyoruz. En büyük gücümüz, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Gönül bağlarımızın, 2020'de daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Yeni yılın, sağduyunun, kardeşliğin, sevgi ve saygının yılı olması en büyük dileğimdir.

Şehirlerin sultanı İstanbul'umuz, sahip olduklarını korumayı, yaşatmayı, geliştirmeyi, Türkiye'nin ufuk çizgisi olmayı yeni yılda da sürdürecektir. Tüm İstanbullu kardeşlerimin, şehrimize birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımın, bütün güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum. 2020 ülkemize, şehrimize, milletimize ve tüm insanlığa, barış, huzur ve esenlikler getirsin. Ailenizle, sevdiklerinizle, komşularınızla, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum."

Bu arada Vali Yerlikaya, yeni yıl mesajını Twitter hesabından da görüntülü olarak paylaştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
01:54 Sakarya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
01:52 DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika
01:46 Metruk bina kısmen çöktü - Son Dakika
01:46 Libya'daki çatışmalarda 10 Hafter milisi öldürüldü - Son Dakika
01:32 Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 01:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]