İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu" - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu"

10.09.2022 13:48
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu" - Son Dakika
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