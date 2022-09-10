"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."

Kaynak: AA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu' - Son Dakika

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