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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6...
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlayacağız.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlayacağız. 300 bin gıda kolisi hazırlanıyor"
-"Vefa çalışmaları kapsamında toplam 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi"
-"Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için bilim kurulunun tavsiyeleri ve bakanlıklardan yapılan ikazlara azami dikkat ederek evde kalmalarıdır"
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs nedeniyle alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:37 Kaynak: İHA
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