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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta...
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlayacağız. 300 bin gıda kolisi hazırlanıyor" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlayacağız. 300 bin gıda kolisi hazırlanıyor" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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