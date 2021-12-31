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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya emniyet personelini ziyaret etti - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya emniyet personelini ziyaret etti

31.12.2021 20:29

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya emniyet personelini ziyaret etti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'nde emniyet personellerini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya emniyet personelini ziyaret etti

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'nde emniyet personellerini ziyaret etti. Vali Yerlikaya, ziyaret esnasında emniyet personelinin yeni yılını kutladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Bulunan Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'ne gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, emniyet personellerini ziyaret etti. Ziyarete İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de eşlik etti. Ardından Şube müdürlüğüne girerek içerideki personelleri ziyaret eden Vali Yerlikaya, emniyet personelinin yeni yılını kutladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya emniyet personelini ziyaret etti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya emniyet personelini ziyaret etti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya emniyet personelini ziyaret etti

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ali Yerlikaya, İstanbul, Üsküdar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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