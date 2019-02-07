Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Enkaz Altındaki Havva İsimli Kızımızla Arama Kurtarma Ekipleri Az...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Enkaz Altındaki Havva İsimli Kızımızla Arama Kurtarma Ekipleri Az...

1 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken bina ile ilgili yeni açıklamalarda bulunarak, "Enkaz altındaki Havva isimli kızımızla arama kurtarma ekipleri az önce konuştu" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken bina ile ilgili yeni açıklamalarda bulunarak, "Enkaz altındaki Havva isimli kızımızla arama kurtarma ekipleri az önce konuştu" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın olduğu yerde sabah saatlerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Çevredeki binalar boşaltıldı. Birinin durumu farklı. Enkazın hemen yanındaki Yunus apartmanı. Bunun durumu risk arz ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mühendisleri lazer yöntemiyle bu binanın anbean durumunu kontrol altında tutuyorlar. Arama kurtarma ekiplerimizin güvenliği, çevredeki vatandaşlarımızın güvenliği için bunu yapmak zorundayız. Üç kere kısa süreli de olsa arama kurtarma faaliyetlerine ara verdik. Ama hemen bunu netleştirip risk tahlilini yapar yapmaz çalışmalar başladı. Gece saat 02.00'de yaptığımız basın açıklamamızdan beri kurtarma faaliyetlerinde bir cana ulaşamadık. Az süre önce Havva isimli kızımızla ekiplerimiz konuştu" dedi.

Vali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu sürekli takip ettiğini ve desteğini eksik etmediğini söyleyerek, "Herkesin kalbi duası burada. Sizler aracılığıyla başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize güzel haberler vermek için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:05 Kaynak: İHA

Kartal, İstanbul Valisi, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valisi'nin "İletişim Kurduk" Dediği Havva, 19 Saat Sonra Kurtarıldı İstanbul ve Ankara İçin Yapılan Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar

Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 19 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:57:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Enkaz Altındaki Havva İsimli Kızımızla Arama Kurtarma Ekipleri Az...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]