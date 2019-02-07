İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Enkazda 3 Cansız Bedene Daha Ulaşıldığını, Ölü Sayısının 6'ya...
59 dakika önce
IHAAW173916-ASA/07-02-2019- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, enkazda 3 cansız bedene daha ulaşıldığını, ölü sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti.
IHAAW173916-ASA/07-02-2019
- İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, enkazda 3 cansız bedene daha ulaşıldığını, ölü sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti. 07.02.2019 17: 39: 16 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:46 Kaynak: İHA
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