Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Enkazda 3 Cansız Bedene Daha Ulaşıldığını, Ölü Sayısının 6'ya...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Enkazda 3 Cansız Bedene Daha Ulaşıldığını, Ölü Sayısının 6'ya...

59 dakika önce

IHAAW173916-ASA/07-02-2019- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, enkazda 3 cansız bedene daha ulaşıldığını, ölü sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Enkazda 3 Cansız Bedene Daha Ulaşıldığını, Ölü Sayısının 6'ya..., System.String[]
IHAAW173916-ASA/07-02-2019

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, enkazda 3 cansız bedene daha ulaşıldığını, ölü sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti. 07.02.2019 17: 39: 16 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:46 Kaynak: İHA

İstanbul Valisi, 3. Sayfa
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