İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta meydana gelen sel felaketinde 39 yaşlarında bir Suriyeli... - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta meydana gelen sel felaketinde 39 yaşlarında bir Suriyeli...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta meydana gelen sel felaketinde 39 yaşlarında bir Suriyeli vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta meydana gelen sel felaketinde 39 yaşlarında bir Suriyeli vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:19 Kaynak: İHA
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