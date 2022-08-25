VALİ YERLİKAYA ESENYURT PINAR MAHALLESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

VALİ YERLİKAYA ESENYURT PINAR MAHALLESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

25.08.2022 14:11
VALİ YERLİKAYA ESENYURT PINAR MAHALLESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta selden etkilenen Pınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta selden etkilenen Pınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Yerlikaya ev sahipleri ile konuştu.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yağışın ardından sel ve su baskını yaşandı. Bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Otomobiller yollarda kaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan yetkililerden bilgi aldı. Vali Yerlikaya ve beraberindekiler Pınar Mahallesi'nde selden etkilenen sokakları teker teker gezerek ev sahipleri ile bir araya geldi. Vali Yerlikaya Haramidere'nin çevresinde de incelemede bulundu.

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta son durum! Vatandaş sele kapıldı Esenyurt'ta son durum! Vatandaş sele kapıldı (aktüel görüntülerle) - ESENYURT PINAR MAHALLESİ YİNE SU ALTINDA KALDI (aktüel görüntülerle) - ESENYURT PINAR MAHALLESİ YİNE SU ALTINDA KALDI
Kaynak: DHA

Pınar Mahallesi, Ali Yerlikaya, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA ESENYURT PINAR MAHALLESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:46 Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı
13:25 İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar
13:18 18.17 liraya çıkan dolar, yeni yılın rekorunu kırdı!
12:52 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığı haberini alan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu
12:49 Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in araçtan çıkarıldığı anların görüntülenmemesi için çarşaf gerildi
12:43 Esenyurt'ta son durum! Vatandaş sele kapıldı
12:28 İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İşte araca sıkıştığı kazadan ilk görüntüler...
12:07 Bakan Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt: Panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz
12:04 Sıkışan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Beni düzgün bir alanda araçtan çıkarın
12:01 Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'le ilgili skandal iddia! Görüntüleri tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 14:11:24. #1.13#
SON DAKİKA: VALİ YERLİKAYA ESENYURT PINAR MAHALLESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement