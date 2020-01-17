İstanbul valisi ali yerlikaya, evde ve hastane'de karne verdi. - Son Dakika

İstanbul DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alışılmışından dışında bir karne günü geçirdi. Vali Ali Yerlikaya, Lösemi tedavisi nedeniyle altı ana ders için Milli Eğitim'den eve gelen öğretmenlerle eğitimini devam ettiren Kerem'in Karnesini ve Takdir Belgesi'ni öğrencinin evine götürdü. Vali Yerlikaya daha sonra, uzun süreli tedavi gören, İ. Ü. Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü'ndeki Anaokulu öğrencilerine hastanedeki sınıflarında karnelerini verdi. Ali Yerlikaya her iki ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alışılmışından dışında bir karne günü geçirerek evde ve hastanede karne verdi. İlk olarak İstanbul'da tedavisi nedeniyle evde eğitim gören 535 öğrenciden biri olan 7. Sınıf öğrencisi Kerem'in Fatih'teki evine gitti. Ali Yerlikaya, Milli

Eğitim'den öğretmenlerin eve giderek, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil (İngilizce), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri gören Kerem A.?nın Karnesini ve Takdir Belgesi'ni evinde kendisine verdi. Ali Yerlikaya'ya, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Kerem'in Rehber Öğretmeni Hüseyin Aydoğan eşlik etti.

Karne takdimi öncesi Kerem'in anne ve babası ile sohbet eden Vali Yerlikaya, 'Bugün karne günü. Farklı bir şey yapalım istedik. İl Milli Eğitim Müdürümüz bugün 2 milyon 859 bin öğrencimize temsilen karne verdi. 535 tane yavrumuz aynı Keremimiz gibi evde eğitim

alıyor. Biz de dedik ki evde eğitim alan bir yavrumuza İstanbul Valisi olarak biz kendimiz elimizle karnesini teslim edelim. Dolayısıyla biz de sizin evinize bugün misafir olduk. Karne sevincini Kerem'le beraber sizin evinizde yaşayacağız inşallahö dedi.

Kerem'in annesi Sema A. ise, 'Çok teşekkür ederiz, çok mutlu olduk. Kerem 5 senedir ikinci kez bu kadar mutlu oldu ve heyecanlandıö dedi. Vali Yerlikaya, tedavi gören öğrenci için şifa temennisinde bulunarak, 'Dua ediyoruz rabbim şifalar versin diyoruz. Aynı zamanda 6 dersten evine öğretmenleri geliyor, onun eğitimden geri kalmaması için gayret gösteriyor. Öğretmenleri de Milli Eğitim

Müdürümüze çok güzel şeyler söylemişö diyerek öğrenciyi tebrik etti. Vali Yerlikaya'ya teşekkür eden öğrenci Kerem, 'Sizin gelmeniz benim için yeterliydiö diyerek tedavisinin de iyiye gittiğini ifade etti. Vali Yerlikaya, Takdir Belgesi almayı hak

eden öğrenciye Galatasaray armalı hediye takdiminde bulunurken sırtında Kerem Akyan

yazılı ve 6 numaralı Galatasaray forması sözü verdi.

VALİ YERLİKAYA, HASTANE SINIFINDA KARNE VERDİ

Bugün uzun süreli tedavi gören öğrenciler karne heyecanını bir başka yaşadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kerem'in karnesini verdikten sonra İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü'nde geçerek uzun süreli tedavi gören ve hastane sınıfında eğitim

alan öğrencilere karnelerini takdim ederek sohbet etti.

İstanbul'da uzun süreli tedavi gören anaokulundan liseye kadar 897 öğrenci, 12 hastane sınıfında tedavileri ile birlikte 'Öğretmenim Elimden Tutö projesi kapsamında eğitimlerini devam ettiriyor. Vali Ali Yerlikaya, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü'nde uzun

süreli tedavi gören ve hastane sınıfında eğitim alan öğrencilere karne verdi. Vali Ali Yerlikaya'ya Fatih Kaymakamı Kaan Peker, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Tufan Tükek eşlik etti. Tedavi gören öğrencilerle bir araya gelen Vali Yerlikaya, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere karnelerini veren Vali Yerlikaya, 'Tebrik ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok güzel ve keyifli karneler olduğunu gördüm ben, gurur duyduk sizinle. Başarı belgeleri var, takdir belgeleri var, teşekkür belgeleri var. Anlaşılıyor ki bu sınıf gayretli bir sınıf" ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya'ya sürpriz hazırlayan öğrenciler şiir okuyup, fıkralar anlattı. Umut İkram

isimli öğrenci, öğretmenine yazdığı, 'Sevginin sonu yok, kalbinin şefkati çok, gönlü büyük gözü tok, sevgili öğretmenim" şiirini okudu. Hasret Türk ve Bilal Yaşar isimli öğrenciler de şiirler okuyarak sohbete eşlik ettiler. Vali Yerlikaya, öğrencilere hediye takdiminde bulundu.