İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti

Vali Ali Yerlikaya Fatih Camii avlusunda incelemelerde bulundu

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyaret etti. Ziyaret öncesi Vali Yerlikaya Fatih Camii'nde yarın kılınacak olan Cuma namazı öncesi incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyaret etti. Vali Yerlikaya beraberindeki ekiple birlikte Fatih Sultan Mehmet Han Türbesine yapacağı ziyaret öncesi Fatih Camii avlusunda yarın kılınacak olan Cuma namazı öncesi incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Vali Yerlikaya daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han türbesini ziyaret ederek oradan ayrıldı.