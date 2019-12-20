İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Faytonlara at koşulması üç ay süreyle durduruldu." - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 'Faytonlara at koşulması üç ay süreyle durduruldu.' - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Faytonlara at koşulması üç ay süreyle durduruldu."

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Faytonlara at koşulması üç ay süreyle durduruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Faytonlara at koşulması üç ay süreyle durduruldu." - İSTANBUL

İstanbul Valisi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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