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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Faytonlara at koşulması üç ay süreyle durduruldu."
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Faytonlara at koşulması üç ay süreyle durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Faytonlara at koşulması üç ay süreyle durduruldu." - İSTANBUL
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