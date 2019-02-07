İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Göçük Altında Kalan Havva İsimli Kızımızla Az Önce Arama Kurtarma...
2 saat önce
IHAAW104601-ASA/07-02-2019- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Göçük altında kalan Havva isimli kızımızla az önce arama kurtarma ekiplerimiz konuştular.
IHAAW104601-ASA/07-02-2019
- İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya: "Göçük altında kalan Havva isimli kızımızla az önce arama kurtarma ekiplerimiz konuştular." 07.02.2019 10: 46: 01 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:52 Kaynak: İHA
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