Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Göçük Altında Kalan Havva İsimli Kızımızla Az Önce Arama Kurtarma...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Göçük Altında Kalan Havva İsimli Kızımızla Az Önce Arama Kurtarma...

2 saat önce

IHAAW104601-ASA/07-02-2019- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Göçük altında kalan Havva isimli kızımızla az önce arama kurtarma ekiplerimiz konuştular.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:
IHAAW104601-ASA/07-02-2019

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Göçük altında kalan Havva isimli kızımızla az önce arama kurtarma ekiplerimiz konuştular." 07.02.2019 10: 46: 01 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:52 Kaynak: İHA

İstanbul Valisi, 3. Sayfa
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