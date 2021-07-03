İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Haziran ayı ihracatımız 7,98 milyar dolara ulaştı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisinin lokomotifi İstanbul'umuz ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. Haziran ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 7,98 milyar dolara ulaştı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisinin lokomotifi İstanbul'umuz ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. Haziran ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 7,98 milyar dolara ulaştı. Maşallah, Tebrikler" dedi. - İSTANBUL