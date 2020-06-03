İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş yerine bisikletle geldi - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde, Bakırköy'deki konutundan Fatih'teki iş yerine 23 kilometre pedal çevirerek bisikletle geldi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla İstanbul'da ulaşıma alternatif olarak bisiklet farkındalığı oluşturmak adına Bakırköy Florya'daki konutundan bisikleti ile yola çıkarak Bakırköy, Zeytinburnu, Sarayburnu ve Gülhane güzergahını takip ederek, 55 dakikada 23 kilometre yol katederek İstanbul Valiliğine ulaştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya'nın bisiklet kullandığı anlar, kaskına yerleştirilen kamerayla da kaydedildi.

Yerlikaya, Valilik önünde bisikletinden yaptığı açıklamada, bisikletin ulaşım aracı ve spor olarak önemine değinerek, şunları söyledi:

"3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde işimize bisikletle geldik. Bisiklet çok güzel, bisiklet dost, bisiklet çevreci, bisiklet insanın kendisiyle barışık olması demek. Bisiklet, salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde tercih edilmesi gereken ulaşım araçlarından biri. Bu trafikte 23 kilometreyi 55 dakikada bisikletle geldim. Lise çağlarından beri bisiklet kullanmıyordum. Ama İstanbul trafiğinde bile yapılabileceğini göstermek gerçekten gayet güzel ve çok büyük bir keyif. Bütün bisiklet dostlarını ve bisiklet sporuna gönül veren bütün kardeşlerimi selamlıyorum."

Trafikte sürücülerin bisiklet ve motosiklet kullanıcılarına saygı göstermesi gerektiğini belirten Vali Yerlikaya, "Saygı gösteren, onların da trafikte en az kendileri kadar hakları olduğunu bilen bütün dostlara da selam ediyorum. Bisiklete gönül verenlere bol pedallı günler, kazasız belasız sürüşler diliyorum." diye konuştu..