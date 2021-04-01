İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık" - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık"
01.04.2021 14:51
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık" İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi arızası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, " İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık"
İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi arızası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. İstanbul'umuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Rusya'dan İngiltere'ye giden Panama bandıralı River Elbe isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. RiverElbe gemisi; Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kıyı Emniyetimizin müdahalesi sonucu can/mal kaybı/çevre kirliliği yaşanmadan Ahırkapı açıklarına çekildi. İstanbul'umuza geçmiş olsun" dedi.
Son Dakika Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı