İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık" - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, " İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık"

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi arızası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. İstanbul'umuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan İngiltere'ye giden Panama bandıralı River Elbe isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. RiverElbe gemisi; Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kıyı Emniyetimizin müdahalesi sonucu can/mal kaybı/çevre kirliliği yaşanmadan Ahırkapı açıklarına çekildi. İstanbul'umuza geçmiş olsun" dedi.