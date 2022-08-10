"Sevgili İstanbullular, perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası 'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Anadolu Yakası, Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'turuncu' uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor - Son Dakika

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