Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor - Son Dakika
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Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor

10.08.2022 14:34
Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul'da yarından itibaren çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından İstanbul için turuncu uyarı paylaşımı yapan Vali Yerlikaya İstanbullulara "tedbirli olalım" dedi.

"YAĞIŞLARIN ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Vali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Sevgili İstanbullular, perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerine yer verdi.

Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'turuncu' uyarı
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Kaynak: İHA

Anadolu Yakası, Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'turuncu' uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor - Son Dakika
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