Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor

Sosyal medya hesabından İstanbul için turuncu uyarı paylaşımı yapan Vali Yerlikaya İstanbullulara "tedbirli olalım" dedi.
Vali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"Sevgili İstanbullular, perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerine yer verdi.
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