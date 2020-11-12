- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "İstanbul, en güzel şekilde yarışa hazırlandı" - Son Dakika

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "İstanbul, en güzel şekilde yarışa hazırlandı"

12.11.2020 00:16

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "İstanbul, en güzel şekilde yarışa hazırlandı" Formula 1 araçlarının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şovu nefes kesti Formula 1 araçları, yarışlar öncesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde nefes kesen şovlar sergiledi.

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "İstanbul, en güzel şekilde yarışa hazırlandı"

Formula 1 araçlarının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şovu nefes kesti

İSTANBUL - Formula 1 araçları, yarışlar öncesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde nefes kesen şovlar sergiledi. Araçlar, köprü üzerinden iki kıta arasında tur atarak renkli görüntüler oluşturdu. Yapılacak Formula 1 yarışları hakkında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul, daha önce yapılan yarışlardaki tecrübesinin ışığında, bu pandemi sürecinde, bütün kurum ve kuruluşlarıyla güzel bir işbirliği, takım ruhu göstererek en güzel şekilde yarışa hazırlandı" dedi.

İstanbul Park'ta Cuma, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleşecek Formula 1 yarışları öncesinde yarış araçları renkli şovlar sergiledi. İki Formula 1 aracı 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Asya ve Avrupa kıtası arasında giderek renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca Formula yarış aracının köprü üzerinde sergilediği pit stop şovu da nefes kesti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek Formula 1 araçlarının nefes kesen şovunu izledi.

"İstanbul, en güzel şekilde yarışa hazırlandı"

Şovun ardından basına açıklama yapan Vali Yerlikaya, "9 yıl aradan sonra dünyanın motor sporlarında en popüler Formula 1 yarışları artık tekrar İstanbul'la buluştu. İstanbul, daha önce yapılan yarışlardaki tecrübesinin ışığında bu pandemi sürecinde, bütün kurum ve kuruluşlarıyla güzel bir işbirliği, takım ruhu göstererek en güzel şekilde yarışa hazırlandı. Şunu söylemeliyiz, aslında heyecanımız biraz eksik. Hem ülkemizde hem de dünyanın bütün yerlerinde Formula 1 sevenleri bu yarışı izlemek isterlerdi, ama biliyorsunuz salgınla ilgili önlemler kapsamında onlarla artık ekranda buluşacağız. Seyircisiz bu yarış gerçekleşecek. Bu yarış İstanbul'da Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olacak" dedi.

"İstanbul Park Formula 1 ve araçlarını ve pilotlarını, biz de onları çok özledik"

Vali Yerlikaya, yapılacak yarışlar ile ilgili, "Bu heyecan bizlerle buluşmadan önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul'umuzda Pazartesinden bu ana kadar tarihi, kültürel mekanlarda çok özel çekimler yapıldı. Çok sürprizlerimiz var. İstanbul iki kıtanın üzerinde, dünyanın en gözde en güzel şehri. Bizim medeniyetimizin başkenti. Değerli dostlarım bu mekanlarda arkadaşlarımız sabırla çok büyük heyecanla çekimler yaptılar. Ama bu filmle birlikte izlediğiniz zaman gerçekten hayranlık duyulacağını göreceksiniz. Bazı ilkler gerçekleşti. Bunlardan birincisi, Avrasya Tüneli'mizle denizin altından iki kıta arasına koşuldu. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprümüzle birlikte iki kıta arasında denizin üstünde karşılıklı araçlarımız geçtiler. ve sonuncusu, iki kıta arasında 15 Temmuz Şehitler Köprümüzde ve bu köprünün tam ortasında denizin üstünde pit stop gerçekleşti. ve daha pek çok filmimizde sürprizlerimiz var. Evet ben de sizler gibi bu yarışı izlemek, bu yarışı görmek için heyecanlanıyorum. 10 takım, 20 pilot burada yarışacaklar. İstanbul Park Formula 1 ve araçlarını ve pilotlarını, biz de onları çok özledik. Güzel bir yarış, güzel bir rekabet olması, kazasız belasız olmasını temenni ediyor, ekranları başında bizleri izleyen bütün yarış severlerimize İstanbul'dan 15 Temmuz Şehitler Köprümüzün üzerinden selam ediyorum" dedi.

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul, en güzel şekilde yarışa hazırlandı
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul, en güzel şekilde yarışa hazırlandı
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul, en güzel şekilde yarışa hazırlandı
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul, en güzel şekilde yarışa hazırlandı

İstanbul Valisi, 15 Temmuz, Formula 1, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 'İstanbul, en güzel şekilde yarışa hazırlandı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi Caner Erkin milli takıma asistle döndü İhbara giden polis ekiplerine silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda özel harekat sevk edildi Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ muhtırası imzalandı Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi
Şenol Güneş'ten maç sonrası sert eleştiri: O golü saymıyorum Şenol Güneş'ten maç sonrası sert eleştiri: O golü saymıyorum         
23:56
Pişkin hırsız çalıntı araçla kız arkadaşlarını gezdirdi Pişkin hırsız çalıntı araçla kız arkadaşlarını gezdirdi         
23:28
Muharrem İnce: CHP, Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar         
23:10
Libya'da 18 ay içinde seçim yapılması konusunda anlaşıldı Libya'da 18 ay içinde seçim yapılması konusunda anlaşıldı         
22:51
Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı         
22:33
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Juventus, Ronaldo'yu Neymar için takasda kullanmayı planlıyor Juventus, Ronaldo'yu Neymar için takasda kullanmayı planlıyor         
21:02
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti         
19:48
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Yunanistan ve Mısır, Doğu Akdeniz'deki kısmi deniz yetki anlaşmasını genişletmek istiyor Yunanistan ve Mısır, Doğu Akdeniz'deki kısmi deniz yetki anlaşmasını genişletmek istiyor         
17:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 00:31:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "İstanbul, en güzel şekilde yarışa hazırlandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei