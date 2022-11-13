Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlamaya ilişkin açıklama: Can kaybımız var - Son Dakika
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Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlamaya ilişkin açıklama: Can kaybımız var

13.11.2022 17:19

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır" denildi.

İstiklal Caddesi'nde bugün bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir.

"CAN KAYBIMIZ VAR"

Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlamaya ilişkin açıklama: Can kaybımız var
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Son Dakika Güncel Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlamaya ilişkin açıklama: Can kaybımız var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlamaya ilişkin açıklama: Can kaybımız var - Son Dakika
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