Üye Girişi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu

14.06.2021 12:27
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu İstanbul'da 41 noktada kan bağışı etkinliği düzenlendi 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında İstanbul Valiliği'nde ve 41 farklı ilçede eş zamanlı kan bağışı etkinliği düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu

İstanbul'da 41 noktada kan bağışı etkinliği düzenlendi

İSTANBUL - 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında İstanbul Valiliği'nde ve 41 farklı ilçede eş zamanlı kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kan bağışında bulundu.

İstanbul Valiliği ve Türk Kızılay'ı işbirliği ile 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde İstanbul'un 41 farklı noktasında eş zamanlı olarak kan bağışı etkinliği düzenlendi. İstanbul Valiliği'nin Cağaloğlu'nda bulunan merkez yerleşkesinde başlayan programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık katıldı.

Programa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yaptıkları basın açıklamasının ardından Vali Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu.

Vali Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bugün çok özel bir gün. 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü. 2005 yılından beri kutlanan özel bir gün. İstanbul Valiliğimiz, Türk Kızılay Başkanımız Kerem Bey'in koordinasyonunda A'dan Z'ye bütün ilçelerimizde 41 lokasyonda kan bağışı organize ediyoruz. Gönüllü olarak İstanbul'da bütün hemşerilerimize şunu söylüyoruz. Gelin 14, 15 ve 16 Haziran günleri yani üç gün boyunca Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri devam edecek olan gönüllü, güvenli ve kendinizi son derece iyi hissedeceğiniz hem sağlıklı, fiziksel hem de ruhen bir iyilik hareketi olan bu kan bağışına sizleri davet ediyoruz. Valiliğimizde burada güzel bir bağış standı kurduk. Arnavutköy'den Zeytinburnu'na ilçemize kadar bütün ilçelerimize ve Vatan'daki valilik ek binamızın da önünde toplamda 266 arkadaşımızın doktorundan hemşiresine, tüm sağlık çalışanlarımız çok büyük bir heyecanla gönüllü kan bağışında bulunacak hemşerilerimizi bekliyor. Davet ediyoruz, buyurun gelin. Sizin bu güzel iyilik hareketine katkı sağladığınızı hep birlikte görmek istiyoruz" dedi.

Bugünün amacı kan bağışçılarının, düzenli, gönüllü kan bağışçılarını takdir etmek olduğunu kaydeden Vali Yerlikaya, "Bugüne kadar 113 kere kan bağışında bulunan Emre Çimenyemez kardeşimizi tebrik edeceğiz sizlerle beraber, sizlerin şahitliğinde. Serdar Uzun 106 kez kan bağışında bulunmuş. Ahmet Çınar Yılmaz tam 103 kez kan bağışında bulunmuş. Kübra Uzun 12 kez kan bağışında bulunmuş. Bu fakir de ben de bugün 3. kere kan bağışında bulunuyorum ve kendimi kınıyorum. Bundan sonra düzenli olarak, sağlığım el verdiğince inşallah, söz veriyorum kan bağışında bulunacağım. Bunun da ilk adımını bugün burada sizlerin şahitliğinde gösteriyoruz. 15'inci aydayız. Covid-19 pandemisiyle mücadele ediyoruz. Bu süreç içerisinde biliyorsunuz kan bağışı ile ilgili stoklarımız azaldı. Aşı ile ilgili çalışmalarımızın hızlanmasıyla, vaka sayılarımız hamdolsun çok azaldı. Biz istiyoruz ki daha da azalacak. Bunun birlikte başaracağız. Bugüne kadar hastanelerimizde, şu salgın sıkıntısından kurtulalım da ondan sonra şu planlanan ameliyatımızı yapalım diyen pek çok kişi var. Onlar için kan olmazsa olmaz, elzem. Merhametin, iyilik hareketinin ve şefkatin sembolü olan Türk Kızılayı sadece bizim ülkemizde değil dünyada da güvenilir bir marka. Covid öncesi olan kan stok sayımıza tekrar ulaşmak istiyoruz. Bugün ilk defa bu kadar büyük bir kapsamda tam 41 noktada ve 266 kardeşimizin çalıştığı böyle muazzam bir iyilik hareketini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, "Bugünü her yıl olduğu gibi Tüm dünyada gönüllü kan bağışçıları günü olarak kutluyoruz. Her yıl yaklaşık olarak dünyada 120 milyon ünite kan bağışı yapılıyor. Günlük olarak 400 bin ünite kan bağışına denk geliyor. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışı yapılıyor. Buda günlük 7-8 bin üniteye denk geliyor. Kan, bir insanın başka bir insana vererek şifa olabileceği bir doku. Eğer bu olmazsa hekimler olarak biz aciz kalıyoruz. Hastanelerden bize gelen talepler doğrultusunda 3 farklı insana gidiyor ve kime takıldığını, kimden geldiğini bilmiyor. O kadar güzel bir dayanışma ki bu her yıl yıl yaklaşık 9 milyon kan bileşeni bin 500 hastanemizde hastalara takılıyor. Bir taraftan baktığımızda arkasında büyük bir ordunun çalıştığını görüyoruz. Türkiye'de yaklaşık 4 bin civarında kan hizmetleri çalışanımız Türkiye'nin 300 noktasında gönüllü bağışçılarımızdan bu kanı topluyorlar. Daha sonra Türkiye'nin dört bir noktasına getiriyorlar. Analizlerini yaptıktan sonra bin 564 hastane noktasına her gün bir karınca gibi toplayıp dağıtıyorlar. Bu hiçbir zaman yaz kış durmaması gereken bir hadise" açıklamasında bulundu.

'Aşı olmak kan bağışına engel değil'

Aşılama sonrası bir komplikasyon yoksa 1 hafta sonra kan verilebileceğini kaydeden Dr. Kerem Kınık, "Aşı olmak kan bağışına engel değil. Aşı olduktan sonra bağışçılarımız kendilerini iyi hissediyorsa kan bağışlarında bulunabilirler. Toplumun 4'te 1'i aşılandı. Aşılanmış olanlardan mahrum olmak istemiyoruz" dedi.

Kan bağışı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'a bugüne kadar kan bağışında bulunan bağışçılara hediye verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu

Ali Yerlikaya, Kan Bağışı, İstanbul, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor 13:30 Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu 13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu Taşın üstündeki 12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler 12:25 Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz 11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
13:30 Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor
13:25 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu
12:45 Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu
12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor
12:01 Güne düşüşle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli
Banka kartı kopyalayan çetelerin sonu gelmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu Banka kartı kopyalayan çetelerin sonu gelmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu         
13:33
Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım         
13:26
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı         
12:47
Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor         
12:02
6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
11:45
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 13:41:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement