Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da Çöken Bina) 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 6 Kişi Yaralandı."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da Çöken Bina) 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 6 Kişi Yaralandı."

43 dakika önce

IHAAW202235-ASA/06-02-2019- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da çöken bina) 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:
IHAAW202235-ASA/06-02-2019

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "( Kartal'da çöken bina) 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı." 06.02.2019 20: 22: 35 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:31 Kaynak: İHA

İstanbul Valisi, Kartal, 3. Sayfa
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