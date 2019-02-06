İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da Çöken Bina) 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 6 Kişi Yaralandı."
43 dakika önce
IHAAW202235-ASA/06-02-2019- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da çöken bina) 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
IHAAW202235-ASA/06-02-2019
- İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya: "( Kartal
'da çöken bina) 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı." 06.02.2019 20: 22: 35 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:31 Kaynak: İHA
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