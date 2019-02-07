İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da Çöken Bina) Yaralı Kurtarılan Vatandaşımız 12, Hayatını...
43 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da çöken bina) yaralı kurtarılan vatandaşımız 12, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 oldu.
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya: "( Kartal
'da çöken bina) yaralı kurtarılan vatandaşımız 12, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 oldu."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:31 Kaynak: AA
İstanbul Valisi, Kartal'da Yaşanan Faciayla İlgili Son Durumu Açıkladı: 9 Yaşındaki Çocukla Sürekli Konuşuyoruz
Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Başka Bir Binada Sarsıntı Meydana Geldi
Bingöl'de Şiddetli Deprem
Hatay'da Fırtına Alarmı! 3 İlçede Okullar Tatil Edildi