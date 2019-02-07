Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da Çöken Bina) Yaralı Kurtarılan Vatandaşımız 12, Hayatını...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da Çöken Bina) Yaralı Kurtarılan Vatandaşımız 12, Hayatını...

43 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da çöken bina) yaralı kurtarılan vatandaşımız 12, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "( Kartal'da çöken bina) yaralı kurtarılan vatandaşımız 12, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 oldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:31 Kaynak: AA

İstanbul Valisi, Kartal, Güncel
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