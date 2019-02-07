Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da Çöken Bina) Az Süre Önce Hava İsimli Bir Kızımızla Afad...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da Çöken Bina) Az Süre Önce Hava İsimli Bir Kızımızla Afad...

2 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da çöken bina) Az süre önce Hava isimli bir kızımızla AFAD Kurtarma ekiplerimiz konuştular, İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriye bu kızımızla tıpkı Mahmut Tayyip Alemdar gibi ona da kavuşacağız."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "( Kartal'da çöken bina) Az süre önce Hava isimli bir kızımızla AFAD Kurtarma ekiplerimiz konuştular, İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriye bu kızımızla tıpkı Mahmut Tayyip Alemdar gibi ona da kavuşacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:52 Kaynak: AA

AFAD, İstanbul Valisi, Kartal, Güncel
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