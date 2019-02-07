İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da Çöken Bina) Az Süre Önce Hava İsimli Bir Kızımızla Afad...
2 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kartal'da çöken bina) Az süre önce Hava isimli bir kızımızla AFAD Kurtarma ekiplerimiz konuştular, İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriye bu kızımızla tıpkı Mahmut Tayyip Alemdar gibi ona da kavuşacağız."
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya: "( Kartal
'da çöken bina) Az süre önce Hava isimli bir kızımızla AFAD
Kurtarma ekiplerimiz konuştular, İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriye bu kızımızla tıpkı Mahmut Tayyip Alemdar gibi ona da kavuşacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:52 Kaynak: AA
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