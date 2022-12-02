Kaza geçiren polis memurunun yardımına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koştu - Son Dakika
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Kaza geçiren polis memurunun yardımına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koştu

02.12.2022 17:54

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Aksaray'da geçtiği güzergahta meydana gelen kazada yaralanan motosikletli trafik polisine yardım etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın dün öğle saatlerinde Fatih Aksaray'da geçtiği güzergahta kaza meydana geldi. Bir polis memurunun kullandığı motosikletle, kuryenin idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında o bölgeden geçen Ali Yerlikaya, otomobilinden inerek yaralıların yanına gitti. Yerlikaya, yaralanan polisle yakından ilgilendi.

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ DURUMU İYİ"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, "Dün Fatih Aksaray'da motosikletle kaza geçiren polis memurumuz Mehmet Ali Ulusoy'un sağlık durumu şükürler olsun ki iyi. Polisimize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Motosiklet sürücülerimiz... Trafikte lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaza geçiren polis memuruna yardım etti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaza geçiren polis memuruna yardım etti
Kaynak: DHA
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Ali Yerlikaya, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza geçiren polis memurunun yardımına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaza geçiren polis memurunun yardımına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koştu - Son Dakika
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