İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mahya atölyesini ziyaret etti - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mahya atölyesini ziyaret etti

30.04.2021 18:01
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mahya atölyesini ziyaret etti, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü atölyesini ziyaret ederek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne asılacak mahyayı inceledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü atölyesini ziyaret ederek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne asılacak mahyayı inceledi.

Mahya ustaları Kahraman Yıldız ve Aziz İlyas Tosyalı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yerlikaya, ustalarla birlikte tezgahın arkasına geçerek Ayasofya-i Kebir Camii'ne asılacak mahyanın ampullerini taktı.

Ziyaretle ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Vali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Camii'nin 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açıldığını hatırlattı.

Ramazan ayında cami ve minarelere asılan mahya geleneğinin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Mahya kurmak önemli bir sanat. Bugün Kahraman ve Aziz ustalarımızın yanındayız. Ayasofya'nın mahyasını hazırlarken onlardan bu mesleğin inceliklerini dinlemek daha da anlamlı." diye konuştu.

Yerlikaya, ustalardan geleneğin devamı için mesleği genç kuşaklara da öğretmelerini istedi.

Kadir Gecesi'nde Ayasofya-i Kebir Camii'ne asılacak mahyayı da inceleyen Yerlikaya, "Ramazanda en özel gece olan Kadir Gecesi'nde mahyalarımızın ışıkları İstanbul semalarına 'La ilahe illallah' diyecek ve gönüllerimizi aydınlatacak." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi de hazır bulundu.

Ali Yerlikaya, Kadir Gecesi, İstanbul, Mahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mahya atölyesini ziyaret etti - Son Dakika


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