İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü

30.05.2022 14:09

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın anneannesi Şemsi Taşçıkara'nın cenazesi memleketi Kilis'te toprağa verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın anneannesi Şemsi Taşçıkara'nın cenazesi memleketi Kilis'te toprağa verildi.

Kilis'te dün vefat eden Şemsi Taşçıkara için Çekmeceli Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşçıkara'nın cenazesi asri mezarlıkta defnedildi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, merhumenin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın acı günü İstanbul Valisi Yerlikaya'nın acı günü İstanbul Valisi Yerlikaya'nın acı günü İstanbul Valisi Yerlikaya'nın acı günü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
15:38 Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:17:58. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement