İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Olayda Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızın Sayısı 10'a Ulaştı"
44 dakika önce
IHAAW192125-ASA/07-02-2019- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10'a ulaştı" 07.02.2019 19: 21: 25 TSI NNNN.
IHAAW192125-ASA/07-02-2019
- İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya: "Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10'a ulaştı" 07.02.2019 19: 21: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:29 Kaynak: İHA
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