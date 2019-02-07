Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Olayda Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızın Sayısı 10'a Ulaştı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Olayda Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızın Sayısı 10'a Ulaştı"

44 dakika önce

IHAAW192125-ASA/07-02-2019- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10'a ulaştı" 07.02.2019 19: 21: 25 TSI NNNN.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:
IHAAW192125-ASA/07-02-2019

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10'a ulaştı" 07.02.2019 19: 21: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:29 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, İstanbul Valisi, 3. Sayfa
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