İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı diledi - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan emekli olan Prof. Dr. Feriha Öz hocamızı COVID-19 pandemisinden dolayı kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tıp camiamıza başsağlığı diliyorum. Büyük acı, başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında Öz'ün bir de fotoğrafına yer verdi.