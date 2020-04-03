İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı diledi - Son Dakika

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı diledi
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı mesajı yayınladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan emekli olan Prof. Dr. Feriha Öz hocamızı COVID-19 pandemisinden dolayı kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tıp camiamıza başsağlığı diliyorum. Büyük acı, başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, paylaşımında Öz'ün bir de fotoğrafına yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:32 Kaynak: AA
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