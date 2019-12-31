İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim'de yılbaşı tedbirlerini denetledi - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim'de denetimlerde bulunarak, "Bugün il emniyet müdürlüğümüz de, jandarmamız da, sahil güvenliğimiz de herkes görevinin başında. Tek bir dileğimiz var. Sağlıkla sıhhatle yeni yıla girmek. Şuan için her şey mükemmel" dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim'de yılbaşı önlemlerini denetledi. Görev başındaki polislerin yeni yılını kutlayan Vali Yerlikaya ve protokol üyeleri, basın mensuplarına çikolata ikram ederek, fotoğraf çektirdi. Protokol üyeleri daha sonra esnafları ziyaret etti.



"Tek bir dileğimiz var, sağlıkla sıhhatle yeni yıla girmek"



Basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020'ye saatler kaldı. İstanbulluların, mesai arkadaşlarımın bu gece 44 bin 500 polisimiz,7 bin 85 jandarmamız, 367 sahil güvenliğimiz bütün güvenlik güçlerimizin yeni yıllarını en kalbi duygularımla kutluyorum. 2020'nin ülkemiz, şehrimiz, milletimiz bütün insanlık için barış huzur, sağlık, refah getirmesini diliyoruz. Biz yeni yıla sağlık, huzur, esenlik, güvenlik ortamında girmek için gündüz biliyorsunuz il emniyette de açıklama yaptık ama bugün il emniyet müdürlüğümüz de jandarmamız da sahil güvenliğimiz de herkes görevinin başında. Tek bir dileğimiz var. Sağlıkla sıhhatle yeni yıla girmek. Şuan için her şey mükemmel" diye konuştu.



"Amacımız vatandaşlarımızın güven ortamında yeni yıla girmelerini sağlamak"



"Yaklaşık 317 bini aşkın polis, jandarma ve sahil güvenlik personelimizle birlikte bu gece görevdeyiz" diyen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur güven ve sağlıklı bir ortamda yeni yıla girmeleri için bizlerde bütün tedbirleri almış durumdayız. Başta bakanımız sayın Süleyman Soylu olmak üzere bakanlığımızın üst yöneticileri olarak ülkemizin çeşitli illerine dağılmış durumdayız. Yılbaşı tedbirlerinin yerinde görmek, değerlendirmek, izlemek üzere illerimizde görev başındayız. Yaklaşık 317 bini aşkın polis, jandarma ve sahil güvenlik personelimizle birlikte bu gece görevdeyiz. Sabaha kadar ve yarında tedbirlerimizi en üst düzeyde almış durumdayız. Bütün amacımız vatandaşlarımızın güven ortamında yeni yıla girmelerini sağlamak" dedi. - İSTANBUL