İstanbul Valisi Yerlikaya, 6 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırıs sonrası İstiklal Caddesi'nde yeni önlemleri duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Valisi Yerlikaya, 6 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırıs sonrası İstiklal Caddesi'nde yeni önlemleri duyurdu

25.11.2022 09:18

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunmasına ilişkin bir 'Genel Emir' yayımlandı. Caddede sergi açılmasına, seyyar satış yapılmasına, sokak müzisyenliği ve performans gösterilerinin yapılmasına izin verilmeyecek.

Geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain bombalı saldırıda 6 vatandaşımızın hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. Büyük korku yaratan saldırı sonrasında, patlamayı planlayan ve bombayı bırakan kadın terörist dahil çok sayıda isim tutuklandı.

VALİ YERLİKAYA DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Beyoğlu'nda yaşanan bombalı terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesinde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı.

6 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler! Vali Yerlikaya duyurdu

24 Kasım 2022 tarih ve 2022/1 Sayılı Genel Emirde; "Tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu İlçemizin İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda maalesef 81 kişi yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep; tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur. Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Bu nedenlerle İstiklal Caddesi'nde;

  • Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,
  • Stant kurulmasına,
  • Sergi açılmasına,
  • Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,
  • Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,
  • Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,
  • Hanutçuluk faaliyetlerine,
  • Ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir." denilerek, yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyetle uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları bildirilmiştir.
YORUMLAR
500
İSTİKLAL CADDESİ'NDE YENİ ÖNLEMLER- 2 İSTİKLAL CADDESİ'NDE YENİ ÖNLEMLER- 2 İSTİKLAL CADDESİ'NDE YENİ ÖNLEMLER İSTİKLAL CADDESİ'NDE YENİ ÖNLEMLER

İstiklal Caddesi, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya, 6 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırıs sonrası İstiklal Caddesi'nde yeni önlemleri duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
10:10 Gana'nın hocasından Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak sözler: Hakemler ona özel bir hediye verdi
10:08 Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğraf gündemdeki yerini korurken Mısır'dan sürpriz Suriye çıkışı!
10:06 Kasım ayı kötü geçiyordu! Muhteşem cuma ile yeniden dolan otellerde boş yer bulmak imkansız hale geldi
09:45 YKS seçim için konuşulan tarih ile çakışınca ÖSYM duyuruyu kaldırdı
09:41 Ayrıldığına pişman olan Balotelli, Türkiye'ye dönmek için başkana mesaj yolladı
09:32 Kürekle köpeklere yapılan işkence ünlü isimleri de isyan ettirdi! Seren Serengil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
09:16 Suudi Arabistan'ı yağmur vurdu! 3 yılık yağış 6 saatte gerçekleşti
09:03 Cristiano Ronaldo golünü attı! Futbol tarihinin ikonik olacak fotoğraflarından biri ortaya çıktı
09:03 İstanbul Valisi Yerlikaya, 6 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırıs sonrası İstiklal Caddesi'nde yeni önlemleri duyurdu
22:49 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser veren Zeynep Bastık kıyafetiyle dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2022 10:21:28. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya, 6 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırıs sonrası İstiklal Caddesi'nde yeni önlemleri duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement