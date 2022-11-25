İstanbul Valisi Yerlikaya, 6 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırıs sonrası İstiklal Caddesi'nde yeni önlemleri duyurdu

Geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain bombalı saldırıda 6 vatandaşımızın hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. Büyük korku yaratan saldırı sonrasında, patlamayı planlayan ve bombayı bırakan kadın terörist dahil çok sayıda isim tutuklandı.

VALİ YERLİKAYA DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Beyoğlu'nda yaşanan bombalı terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesinde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı.

24 Kasım 2022 tarih ve 2022/1 Sayılı Genel Emirde; "Tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu İlçemizin İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda maalesef 81 kişi yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep; tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur. Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Bu nedenlerle İstiklal Caddesi'nde;