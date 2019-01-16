Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Tim Başkanı İsmail Gülle'yi Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Tim Başkanı İsmail Gülle'yi Ziyaret Etti

53 dakika önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'ye nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Gülle'ye başarı dileklerini iletti, ihracat sektörü ile bilgiler aldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Tim Başkanı İsmail Gülle'yi Ziyaret Etti, System.String[]

TİM Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Başkan Gülle'ye Türk İhracat Ailesi'nin Türkiye ekonomisine verdiği büyük katkı ile ilgili takdirlerini ileten Vali Yerlikaya, "İhracatçılarımızın Türk ekonomisine ve Türk insanının refahına yaptığı olağanüstü katkı her türlü takdire şayandır. İstanbul Valiliği olarak ihracatımızın artırılması için ihtiyaç duyduğu her alanda TİM'in yanındayız" dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sayın Valimizin Türkiye İhracat Ailesi'nin Genel Merkezi'ni ziyaretleri bizi ziyadesiyle sevindirmiştir. Bu ziyaretlerin, yapısı itibarıyla kamu desteği ile birlikte yürüyen ihracat camiamız için güven, motivasyon ve şevk kaynağı olduğu düşüncesindeyim. Sayın Valimizin ihracat camiasına yakın ilgisini biliyoruz. Bu ilgi, alaka ve desteğin her zaman yanımızda olacağına inanıyorum. Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:10 Kaynak: Bültenler

Türkiye, İhracat, Güncel
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