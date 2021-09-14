Üye Girişi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar'da Otizm Merkezi açılışına katıldı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar'da Otizm Merkezi açılışına katıldı

14.09.2021 15:52

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar'da Otizm Merkezi açılışına katıldı Otizmli vatandaşlar ve ailelerine hizmet verecek Otizm Merkezi Üsküdar'da açıldı Üsküdar Belediyesi tarafından toplumsal ölçekte otizm sendromlu bireylere karşı hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacıyla Otizm...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar'da Otizm Merkezi açılışına katıldı

Otizmli vatandaşlar ve ailelerine hizmet verecek Otizm Merkezi Üsküdar'da açıldı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi tarafından toplumsal ölçekte otizm sendromlu bireylere karşı hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacıyla Otizm Merkezi açıldı. Merkezde tanı koyma, tedavi planlama ve tedavi takip işlemleri yapılacak. Aynı zamanda otizmli evlat sahibi ailelere de eğitimler verilecek. Öte yandan Otizm Merkezi açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi tarafından toplumda otizme karşı farkındalık oluşturacak önemli bir adım atıldı. Üsküdar Belediyesi bu adım ile dünyada ise örneği çok az olan bir projeye daha imza atmış oldu. Otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla Otizm Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Üsküdar Belediyesi tarafından toplumsal ölçekte otizm sendromlu bireylere karşı hassasiyet ve farkındalık oluşturulma amacıyla projelendirilen Otizm Merkezi, otizmli bireyler ile ailelere tam anlamıyla yol haritası sunmayı amaçlıyor. Merkezde tanı koyma, tedavileri planlama ve tedavi takip işlemleri tek çatı altında yapılacak. Aynı zamanda ailelere de eğitimler verilecek. Her yaştan ve her kesimden birey ve aileler merkezden yararlanabilecek.

Otizm Merkezinin açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu katılım gösterdi.

Açılışta konuşan Vali Yerlikaya, "Hilmi Başkanımız ve arkadaşlarını bu şehrin Valisi olarak yürekten tebrik ediyorum. Belediyecilik demek sadece kaldırım yapmak, bahçe yapmak, park yapmak, oyun alanları yapmak demek değil. Belediyecilik yapmak beşikten mezara kadar her alanla ilgili gücü kuvveti ve yüreği buna yetiyorsa katkı sunması lazım. Hizmetin bir ucundan tutulması lazım. Otizm tanısı zamanında yapılması çok önemli.

İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, 2018 yılı Mart ayından bugüne kadar, 18 - 36 ay arasında, 480 bin 555 evladımız otizm tanı ve tedavisi için tarandı. Düz hesap yaklaşık yarım milyon yavrumuz tarandı. Riskli bulunan 21 bin 285 yavrumuzdan bin 388'ine maalesef otizm tanısı konuldu. Üç seneyi aşkın bir süredir devam eden bu projeyle şehrimizdeki sessiz sedasız yavrularımıza, çocuklarımıza ulaşıldı. Bugüne kadar şehrimizde on dokuz hastanede otizm poliklinik hizmeti alan ailelerimiz artık açılışını yapacağımız bu merkezde SGK kapsamında ücretsiz olarak yararlanacak. Aynı zamanda rehabilitasyon ve aile eğitimi hizmetleri de yine bu merkezimizden alınabilecek" dedi.

Merkez ile ilgili bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Toplumun çok önemli bir yarası. Ama bunun Türkiye'de etkin bir tedavisi, bir eğitimi ne yazık ki yok. Bizler Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüyle birlikte bu merkezi açmış oluyoruz. Bu bir ilk. Burada özellikle otizm tanısı konan çocuklar ve aileleri burada eğitilecek. Burada ayda bin aileye hizmet sunacağız. 3 kat bir bina. Burada tanı konan çocukların tedavisi, annesinin, babasının eğitimi ve takibi sağlanacak. Takip de edeceğiz yani çocukları eğittik, bırakmak yok. Onların belli bir süre gözümüz de üzerlerinde olacak. Çocuklarda ilk 36 ayda eğer otizm tanısı konup tedavi edilirse bu işin çözümü var. Ama bu 36 ay, üç yaştan sonra ne yazık ki süreç daha da ağırlaşıyor. Otizmli çocukları olan ailelerde boşanma oranı yüzde yetmiş, seksenlerde. Burası aslında bir aile eğitim merkezi de olacak. Aile huzurunun temini anlamında da önemli bir rehabilitasyon merkezi burası" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar'da Otizm Merkezi açılışına katıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar'da Otizm Merkezi açılışına katıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar'da Otizm Merkezi açılışına katıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar'da Otizm Merkezi açılışına katıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar'da Otizm Merkezi açılışına katıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar'da Otizm Merkezi açılışına katıldı

Ali Yerlikaya, İstanbul, Üsküdar, Otizm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar'da Otizm Merkezi açılışına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Faroe Adaları'nda, 17:19 Faroe Adaları'nda, "Grindadrap" festivalinde1500'e yakın balina ve yunus katledildi İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu 17:15 İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı 17:05 Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı
Çay ocağı işletmecisinin darbedilmesi olayıyla ilgili yargılanan kadın kendini savundu: Çay ocağında cinsel ilişkiye girmek istedi 17:03 Çay ocağı işletmecisinin darbedilmesi olayıyla ilgili yargılanan kadın kendini savundu: Çay ocağında cinsel ilişkiye girmek istedi Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin 16:50 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı 16:31 Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı
İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı 16:20 İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu 15:58 Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu

Son Dakika Haberleri
17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi
17:14 İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu
17:04 Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı
17:03 Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı.
16:49 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin
16:38 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyonlar Ligi hakkında konuştu: Kolay değil ama hayal kurabiliriz
16:36 İçinde çorba pişen tencerenin patlaması sonucu 3 çocuk annesinin yüzü yandı
16:21 Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı dikkat çekti
16:20 Eve giren hırsızlar anne ve kızı dövüp altınları çaldı, azmettirici ise evin büyük kızı çıktı
16:12 Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin çileden çıktı! Takipçisinin cinsel içerikli mesajlarını ifşa etti Ünlü oyuncu Pelin Öztekin çileden çıktı! Takipçisinin cinsel içerikli mesajlarını ifşa etti         
17:28
Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi         
17:19
Boşanmak isteyen eşini falçatayla yaralama davasının hakimi sinirlendi: Burası Taliban mahkemesi değil Boşanmak isteyen eşini falçatayla yaralama davasının hakimi sinirlendi: Burası Taliban mahkemesi değil         
17:11
Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı. Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı.         
17:04
Tır şoförü, trafikte terör estirdi! İnsanların hayatını riske atarak ters yönde 2 kilometre yol gitti Tır şoförü, trafikte terör estirdi! İnsanların hayatını riske atarak ters yönde 2 kilometre yol gitti         
16:55
Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi         
16:42
Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı dikkat çekti Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı dikkat çekti         
16:21
Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı         
16:12
Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı         
15:55
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü         
15:33
Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor         
15:03
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı         
14:21
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 17:35:50. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar'da Otizm Merkezi açılışına katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement