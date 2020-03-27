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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için Bilim...
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve bakanlıklardan yapılan ikazlara azami dikkat ederek evde kalmalılar.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve bakanlıklardan yapılan ikazlara azami dikkat ederek evde kalmalılar." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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