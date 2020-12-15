İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine "hayırlı olsun" ziyareti

15.12.2020 12:33
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fatih Çemberlitaş'taki yeni binasına taşınan Türk Konseyi Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fatih Çemberlitaş'taki yeni binasına taşınan Türk Konseyi Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

Sekreterliğin yeni binasına geçmesi dolayısıyla "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Yerlikaya ve Erdoğan'ı, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ağırladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Yerlikaya, Erdoğan ve Amreyev, Türk Konseyi'ne üye ve gözlemci 7 ülkeyi temsil eden bayrakların önünde fotoğraf çektirdi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Türk Konseyi Genel Sekreterliği'nin bir ay önce Çemberlitaş'taki tarihi binaya taşındığını kaydetti.

Konseyin ev sahibi ülkesi olan Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk dünyasına teşekkür eden Amreyev, Vali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'ın sekreterliğin yeni binasına taşınması dolayısıyla "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğunu belirterek, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Amreyev, 10 yıl önce Türk Konseyi Genel Sekreterliğinin İstanbul'da olmasına karar verildiğini hatırlatarak, "İstanbul, Türk dünyasının başkenti. İstanbul, dünyanın en gözde şehirlerinden birisi. 10 yıl önce Türk Konseyi'nin ilk zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki sene de Türk Konseyi'nin zirvesi bir kez daha İstanbul'da düzenlenecek. Bu zirve çerçevesinde devlet başkanlarımız bu binanın resmi açılış törenini yapacaklar." diye konuştu.

İstanbul Valiliğiyle milli bir çalışma yaptıklarını dile getiren Amreyev, gelecek yıl düzenlenecek zirve çerçevesinde dışişleri bakanlıklarının yanı sıra İstanbul Valiliğiyle de birçok faaliyet gerçekleştireceklerini kaydetti.

Amrayev, gelecek yıl İstanbul'da dışişleri bakanlarının toplantısı olacağını, farklı bakanlar düzeyinde de birçok toplantı düzenleneceğini aktararak, İstanbul'un Türk dünyasındaki tarihi rolü üstlenmeye devam edeceğini anlattı.

İstanbul Valisi, Bilal Erdoğan, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika


Son Dakika

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu
Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir         
11:29
ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması         
11:20
Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun         
10:57
Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı         
10:35
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor         
08:18
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar         
23:56
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 12:43:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei