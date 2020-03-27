İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Vefa çalışmaları kapsamında toplam 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi" dedi. - İSTANBUL

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