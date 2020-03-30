Son Dakika › Güncel › İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün... - Son Dakika
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün...
23 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulmasına karar verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya yük taşımacılığının ise süreceğini belirtti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:01 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu