İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün... - Son Dakika

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün...
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulmasına karar verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya yük taşımacılığının ise süreceğini belirtti
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:05 Kaynak: İHA
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