İstanbul Valisi Davut Gül: Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül: Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz

05.08.2023 11:10

İstanbul Valisi Davut Gül, düzensiz göçmenlere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Net ifadeler kullanan Gül, ''Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz. Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak'' dedi.

İstanbul Valiliği'nin düzenlediği medya temsilcileri buluşmasında konuşan Vali Davut Gül, düzensiz göçmenlerle ilgili oldukça net konuştu. Gül, "Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak. Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KAYITSIZLAR KENDİ ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR"

Konuyu detaylandıran Davut Gül, "İstanbul'a gelen insanların bazıları yatırım için geliyor bazıları eğitim amaçlı geliyor biz sağlık turizminde çok potansiyeli olan bir şehiriz. Bizim mücadele ettiğimiz ekiplerimiz, kimlik kontrolü yaparken herhangi biri kayıtsızsa bu şu anlama geliyor; ülkemize nasıl girdiğini bilmiyoruz, kaçak yollarla girmiş dolayısıyla bunun uyruğuna bakmadan kendi ülkesine geri gönderiyoruz." dedi.

"TİCARET YAPAN YABANCILAR DA DENETİM ALTINDA"

Yabancıların oturma izni kapsamı hakkında da bilgi veren Gül, şöyle devam etti: "Biri İstanbul'da yaşamaya karar verdi, buna izin verildi. Ne yapacak? Ticaret yapacak. Günün sonunda bu izin uzatılırken bunun izin verildiği süre içerisinde o amaca yönelik çalışmanın yapılıp yapılmadığını arkadaşlarımız kontrol ediyor. Bu ne demek? Şu demek; Ticaret yapacağım diyor ticaret yapan kişi ne kadar vergi verdi, kaç kişiyi çalıştırdı? Eğer bir kişi iki yıl boyunca ticaret yapmak için izin aldıysa ve bu süre içinde o amaçları gerçekleştirmediyse iki tane alternatif var. Ticari anlamda düzen kuramamıştır bunu uzatmıyoruz. Ticari anlamda anlamda bir düzen kurmuştur ama kayıt dışı çalışmıştır bunu da uzatmıyoruz.

"KİMSENİN BAŞIBOŞ DOLAŞMASINA İZİN VERMİYORUZ"

Dolayısıyla İstanbul'a katkı sunacak, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak herkese ihtiyacımız var ama bunun dışında kaçak yolla girdiyse onu sınır dışı ediyoruz. Belli katalog suçlar var izin verildi ama uyuşturucu terör taciz gibi suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz. Bizim göç politikamız merhamet eksenli, adalet eksenli. Kimseye zulüm de etmiyoruz kimsenin burada başı boş dolaşmasına da izin vermiyoruz. Kısa süre içerisinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak. Bunun ticaretini yapan kişilerle ilgili de kolluk kuvvetlerimiz gerekeni yapıyor."

Mesut Şahin
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (3)
  • mücahid: İşte bu açıklama çok önemli vali bey eğer uygulayabilirseniz çok güzel.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ramanikow Zago: Bu Avrupa’da iş yapan en kötüsünü Maliyeye kontrol müşaviri yapsanız Esnaf ve kira geliriniz Şüphesiz beş kat artacak. Ceza caydırıcı olduğu kadar da korkutucudur Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Ramanikow Zago: Sayın bakan, Neden Avrupa’nın çıplakllıgı rahatı gündem oluyor. Berlin’de iş yapıyorum Sabah saat 05 de zil çalıyor Kim???? Maliye Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Davut Gül, İstanbul, Göçmen, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İstanbul Valisi Davut Gül: Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül: Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz - Son Dakika
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