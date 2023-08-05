İstanbul Valisi Davut Gül, Taksi Sorunu ve Sokak Hayvanları Hakkında Konuştu - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, Taksi Sorunu ve Sokak Hayvanları Hakkında Konuştu

05.08.2023 16:28

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek taksi sorunu ve sokak hayvanları hakkında konuştu. Gül, taksi sorununun çözümü için mevcut taksicilerin ve minibüslerin sisteme dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, sokak hayvanlarıyla ilgili olarak belediyelerin görevini yapması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Sebebi ne olursa olsun, taksiciler mutsuz, müşteriler mutsuz, kamu ve sivil toplum kuruluşları mutsuz. Adam müşteriyi alıyor, 5 kilometre gideceğiniz yeri 2 saatte gidiyor. 2 saatte 5 kilometre taksimetrenin yazacağı parayla adamın kazanacağı para adamı tatmin etmiyor. Taksi bulamamak sorun ama taksiye 2 bin lira vermek daha büyük bir sorun. Sonuç itibari ile taksi buldunuz ama 2 bin lirayla taksiyle evinize gittiniz dedi.

Fatih'te basın kuruluşları temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen İstanbul Valisi Davut Gül, yaşanan taksi sorunu ve sokak hayvanları hakkındaki soruları da cevaplandırdı.

TAKSİCİLER MUTSUZ, MÜŞTERİLER MUTSUZ

İstanbul'da yaşanan taksi sorunuyla ilgili çözüm noktasında neler yapmayı planlıyorsunuz sorusuna cevap veren Gül, Evet İstanbul'da bir taksi problemi var. Sebebi ne olursa olsun, taksiciler mutsuz, müşteriler mutsuz, kamu ve sivil toplum kuruluşları mutsuz. Dolayısıyla sebep ne olursa olsun mevcut taksiciler de dahil taksi meselesinde memnun olan kimseyi görmedim. Minibüslerden taksiye geçiş izni verilmiş, bunlardan da 2 bin civarı minibüs henüz taksi olarak faaliyete girmemiş. Eğer o kadar acilse o 2 binin sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Adam müşteriyi alıyor, 5 kilometre gideceğiniz yeri 2 saatte gidiyor. 2 saatte 5 kilometre taksimetrenin yazacağı parayla adamın kazanacağı para adamı tatmin etmiyor. Taksi bulamamak sorun ama taksiye 2 bin lira vermek daha büyük bir sorun. Sonuç itibari ile taksi buldunuz ama 2 bin lirayla taksiyle evinize gittiniz. Dolayısıyla da taksi ulaşılabilir olacak, erişilebilir olacak, ekonomik olacak, bunlar bir araya geldiğinde mesele çözülmüş olur dedi.

SOKAK HAYVANI DİYE BİR ŞEY YOK

Vali Gül, sokak hayvanlarıyla ilgili soruya ise Dünyanın her yerine gittiğinizde sokakta sahipsiz adam görürsünüz, sahipsiz hayvan görmezsiniz. Sokak hayvanı diye bir şey yok. Hayvanların bir sahibinin olması lazım. 'Ben hayvanları çok seviyorum, sahipsiz olsun, mahalle de dolaşsın. Zaman zamanda insanlara zarar verirse de olabilir, hoş görelim' demek gibi bir lüksümüz yok. Kanunen belediyelere bir görev verilmiş, belediyeler görevini yapacak. Belediyeler görevini yaptığında, konuştuğumuz bu sorunun yüzde 90'ı çözülmüş olur. Ama belediye görevini yapmazsa, vatandaşta 'bunlara dokunmamak gerekiyor, o da bir can' dediğinde bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor ifadelerini kullandı.

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-Vali Davut Gül'ün konuşması

Kaynak: DHA
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Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Davut Gül, Taksi Sorunu ve Sokak Hayvanları Hakkında Konuştu - Son Dakika


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