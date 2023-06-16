İstanbul Valisi Gül'den LGBT yürüyüşü uyarısı: İzinsiz gösterilere müsaade edilmeyecek - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül'den LGBT yürüyüşü uyarısı: İzinsiz gösterilere müsaade edilmeyecek

16.06.2023 10:03

LGBT üyeleri tarafından İstanbul'da pazar günü bir yürüyüş yapılması planlanırken; İstanbul Valisi Davut Gül'den uyarı geldi. Gül, açıklamasında "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da LGBTİ+ gruplarca yapılması planlanan yürüyüş programı öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İZİNSİZ GÖSTERİLERE ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte izinsiz gösteri yapan gruplara müsaade edilmeyeceğini bildirdi. Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Gül: 'İzinsiz gösterilere müsaade edilmeyecek'

PAZAR GÜNÜ YÜRÜYÜŞ YAPILACAKTI

LGBT gruplarının dünya genelinde haziran ayında yaptığı kutlamalar zaman zaman gündeme geliyor. Bu kapsamda 18 Haziran günü İstanbul'da da bir yürüyüş düzenlenmesi planlanıyordu.

Kaynak: AA
YORUMLAR (9)
  • Anne soylu: Bu duygunuzu ulu orta yaşamanıza anlam veremiyorum..özel hayatinizda ne yaparsanız yapın,hesap verecek sizsiniz,ama bizleri rahatsız etmeyin...biz ne ulu orta kadin-erkek samimiyetine merakliyiz nede sizin tercihinize..ne olursunuz olun ama edepli olun. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Hakan Bozan: Lut kavmi bu yüzden helak oldu. Allah ıslah etsin Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Sergel Sengu: Herkes yaptığıyla özgürdür fakat siz özgürlüğüzü yaşayacaksınız diye biz çoluk çocugumuzu sizin saçma sapan yaşam tarzınızı ortaya dökmenize kurban edemeyiz gidin marsta yaşayın ne yaşarsanız yaşayın LBGT liler Cevap Yaz 20 3 Yayından Kaldır
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