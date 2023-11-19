İstanbul Valisi Gül: Şiddetli yağış ve fırtına akşam saat 22.00'ye kadar devam edecek

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli bir yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanak bugün kar yağışına dönerken kentte birçok yer beyaza büründü. Vali Davut Gül ise yağmurun ve fırtınanın akşam saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

İstanbul'da yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren, sabah saatlerinde yerini kısa süreli kara bırakan yağış ve eşlik eden şiddetli rüzgar, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

UÇUŞLAR İPTAL

İstanbul'da sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle havayolu şirketleri bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 9, İstanbul Havalimanı'ndan 40 olmak üzere toplam 49 seferini iptal eden THY; bugün de İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti. THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu. İstanbul Havalimanı'nda uçaklar inişte zor anlar yaşadı.

210 EVİ SU BASTI

İstanbul Valisi Davut Gül ve Şile Belediye Başkanı bugün İstanbul'u etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış ile ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, İstanbul'da 210 civarında ev ve iş yerini su bastığını duyurdu. Gül, "Derelerin taşmasıyla birlikte su basan iş yerleri ve evlerimiz var. Çok şükür herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. Beklentimiz ilerleyen saatlerde rüzgarın, fırtınanın etkisini kaybetmesi, yağışın azalması. Hemşehrilerimizden istirhamımız bu gece duyarlı olmaları, su basacak yerlerde yaşamamaları. Meteorolojik tahminler akşam 21-22'ye kadar şiddetli şekilde devam edeceğini söylüyor. Sabaha kadar ise etkisini azaltarak devam edecek." dedi.

İBB EKİPLERİ TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, dünden itibaren etkili olan yağışlar neticesinde kentin farklı bölgelerinde metrekareye 30 ile 82 kilogram aralığında yağış düştüğü, saat 09.00 itibarıyla en fazla yağışın Beykoz (82 kg/m2), Ümraniye (72,2 kg/m2), Sancaktepe (70,3 kg/m2) ve Sarıyer (70 kg/m2) ilçelerinde ölçüldüğü kaydedildi.

Fırtına ve yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı belediyenin 5 bin 45 personel, 2 bin 104 araç ve iş makinesiyle hazır olduğu belirtilen açıklamada, dün sabah saatlerinden itibaren su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi ve ağaç devrilmesi gibi 2 bin 921 ihbara müdahale edildiği, ekiplerin halihazırda çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Açıklamada, Hadımköy yolu ve Beykent bölgesinde kar yağışı nedeniyle buzlanma ihtimaline karşı ekiplerin tuzlama çalışması yaptığı belirtildi.

ŞİLE'DE OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu İstanbul'da ilk tatil haberi geldi. Şile ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."